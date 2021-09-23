Валютний ринок четверга: хід торгів

У четвер на міжбанківському валютному ринку спостерігається динамічна торгівля, що супроводжується підвищеною волатильністю.

Спочатку котирування безготівкового долара продовжили рух в заданому вчора напрямку і опустилися до 26,48 гривень на покупку і 26,50 гривень на продаж. Відреагувавши на те, що відбувається, Національний банк виставив великий ордер на покупку на рівні 26,47 гривень, загальмувавши падіння. Вичікуючі покупці одразу почали ставити ордера, поспішаючи купити за низькою ціною. До них приєдналися спекулянти, які вирішили зафіксувати прибуток. В результаті різкого зростання попиту котирування відскочили до 26,605 гривень на покупку і 26,66 гривень на продаж. І тільки на цьому рівні ажіотажний попит вдалося погасити.

Дуже динамічно змінювався і курс долара в оптових обмінниках Києва. Вранці готівкового «американця» продавали по 26,70-26,71 гривень. Потім, слідуючи за трендом на міжбанку, цінник на готівковий долар опустили до 26,65-26,66 гривень. Як тільки тренд на міжбанку розвернувся вгору, готівковий долар одразу подорожчав до 26,67-26,68 гривень.

Євро на FOREX в четвер коректується після різкого падіння вчора ввечері. З позначки 1,1681 він виріс на 50 пунктів, до 1,1731 долара. Готівковий євро в столиці вранці продавали по 31,22-31,25 гривень; потім цінник опустили до 31,15-31,17 гривень, а коли готівковий долар пішов вгору, то і євро подорожчав до 31,20-31,21 гривень.

Російський рубль в четвер знову зробив спробу зростання і до обіду досяг позначки 72,60 рубля за долар, але потім знову втратив 20 копійок, повернувшись до рівня 72,80 рубля за долар. Що стосується готівкового рубля, його ціна протягом тижня зберігається стабільною на рівні 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.