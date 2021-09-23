Кабмін змінив правила обслуговування багатоквартирних будинків

Кабінет міністрів схвалив розроблений Мінрегіоном проект постанови про внесення змін до правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та відповідного типового договору, повідомляє UBR.

Нововведення набудуть чинності з 1 січня 2023 року, заявили в прес-службі міністерства.

"Запропоновані зміни уточнюють умови, за якими повинні надаватися послуги з управління багатоквартирним будинком, зокрема, прибирання прибудинкової території. Завдяки цьому забезпечується прозорість відносин між співвласниками багатоповерхівок і керуючими", - вказала заступник міністра Наталія Хоцянівська.

Зокрема, передбачено, що витрати на прибирання та інші послуги з обслуговування будинку та прибудинкової території включаються до витрат на управління. Норма застосовується, якщо ділянка і будівлі знаходяться у власності або користуванні співвласників.

В іншому випадку витрати будуть включатися до витрат на утримання будинку виключно після згоди співвласників та узгодження з органом місцевого самоврядування меж і площі території.

Варто відзначити, що послуги з управління багатоквартирним будинком включають прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, а також виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових систем, утримання ліфтів та ін.