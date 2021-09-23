Ryanair завезе в Україну до двох десятків літаків

Найближчим часом на територію України будуть завезені до двох десятків літаків ірландського лоукостера Ryanair, повідомляє УНІАН.

Про це заявив глава перевізника Майкл О'лірі. Планується, що оператором всіх українських баз може стати польська "дочка" Ryanair -Buzz.

До кінця жовтня цього року флот польської компанії збільшиться до 54 літаків. З них 46 літаків — 189-місцеві Boeing 737-800, ще вісім — нові 197-місцеві Boeing 737-8200, які стали надходити у 2021 році.

Ryanair і Україна﻿

17 вересня 2021 року виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'лірі заявив про те, що якщо в найближчі місяці Україна підпише Угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, ірландський лоукостер Ryanair буде готовий почати в країні агресивну експансію.