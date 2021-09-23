Мендель запідозрила, що її на Банковій "слухало" НАБУ
Колишня прессекретар президента Юлія Мендель припустила в ефірі 24 каналу, що її кабінет в Офісі президента нібито могли прослуховувати в Національному антикорупційному бюро. У пресслужбі НАБУ заявили, що це тільки її підозри, і якщо у неї є факти, нехай їх надасть, повідомляє Ліга.net.
За словами Мендель, заходячи в кабінети чиновників на Банковій, можна було побачити табличку "За вами стежить НАБУ". У кабінеті Мендель такої таблички не було, але вона вважає, що її нібито могли прослуховувати.
"Я думаю, що так, бо я часто чула, що говорила, а потім доходило до членів команди. А я ніде це не говорила, крім кабінету", – відповіла екссекретар президента.
Вона також розповіла, що у 2019 році співробітники НАБУ взяли на хабарі співробітницю Офісу президента, яка зі спільницею "повинна була одержати 300 000 доларів".
"Ми про це дізналися мало не останніми. Значить, НАБУ стежить", – сказала Мендель.
НАБУ повідомило, що ідея про прослуховування кабінету – це тільки її "здогади".
"Дуже мало конкретної інформації. Це її здогадки, а не факти. Якщо вони є, то може нам повідомити. А поки це просто припущення", – заявили в пресслужбі.