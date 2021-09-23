Мендель запідозрила, що її на Банковій "слухало" НАБУ

Колишня прессекретар президента Юлія Мендель припустила в ефірі 24 каналу, що її кабінет в Офісі президента нібито могли прослуховувати в Національному антикорупційному бюро. У пресслужбі НАБУ заявили, що це тільки її підозри, і якщо у неї є факти, нехай їх надасть, повідомляє Ліга.net.

За словами Мендель, заходячи в кабінети чиновників на Банковій, можна було побачити табличку "За вами стежить НАБУ". У кабінеті Мендель такої таблички не було, але вона вважає, що її нібито могли прослуховувати.

"Я думаю, що так, бо я часто чула, що говорила, а потім доходило до членів команди. А я ніде це не говорила, крім кабінету" , – відповіла екссекретар президента. ﻿

Вона також розповіла, що у 2019 році співробітники НАБУ взяли на хабарі співробітницю Офісу президента, яка зі спільницею "повинна була одержати 300 000 доларів".

"Ми про це дізналися мало не останніми. Значить, НАБУ стежить" , – сказала Мендель.

НАБУ повідомило, що ідея про прослуховування кабінету – це тільки її "здогади".