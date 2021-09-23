Замість Монастирського: "Слуга народу" очолив правоохоронний комітет Ради

Народний депутат фракції "Слуга народу" Сергій Іонушас очолив парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності. Таке рішення підтримали 265 парламентаріїв під час засідання Верховної Ради у четвер, 23 вересня, повідомляє Страна UA.

Як відомо, посада голови комітету звільнилася після того, як його керівник "Слуга народу" Денис Монастирський очолив Міністерство внутрішніх справ. На той момент Сергій Іонушас був заступником голови комітету з питань правоохоронної діяльності.

Відомо, що Іонушас - юрист в галузі охорони інтелектуального права, має адвокатське свідоцтво.

Раніше Сергій Іонушас отримав з рук президента Володимира Зеленського звання заслуженого юриста України. Крім того, він очолював робочу групу, створену при Офісі президента для розвитку законодавства у сфері правосуддя.

Також прізвище Іонушас називалося серед претендентів на пост генерального прокурора України після відходу з цієї посади Руслана Рябошапки.