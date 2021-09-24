Місячний календар на жовтень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні

Якщо хочете, щоб бажання збулося, його найкраще загадувати на молодика, який у жовтні відбудеться 6-го числа, повідомляє Сегодня.

Вплив Місяця дуже серйозний, навіть якщо ми цього і не відчуваємо, його фази по-різному діють на наш настрій, почуття, емоції та вчинки.

В які дні жовтня корисно проявляти активність, коли не можна робити ніяких серйозних дій, а коли можна і навіть потрібно загадувати бажання, дізнайтеся далі в статті.

Згідно з місячним календарем, жовтень-2021 починається і завершується фазою спадного Місяця.

Молодик і повня в жовтні-2021

Молодик у жовтні 2021 року відбудеться 6-го числа о 14 годині 6 хвилин за київським часом. Він пройде під знаком Терезів, які сприяють настроюванню на спокій, розміреність і гармонію. Зменшується ймовірність конфліктів. Люди набагато легше йдуть на компроміси. Поліпшується взаєморозуміння.

Не поспішайте діяти в перші дні молодика – цей час більше підходить для загадування бажань, планів і мрій. Також період молодика добре підходить для аналізу минулого, висновків, прощення старих образ і підготовки до серйозних починань.

Повня в середині осені відбудеться 20 жовтня, о 17 годині 57 хвилин. Вона пройде під знаком Овна, який провокує конфлікти, емоційне з'ясування стосунків, грубість і різкість.

Зазвичай у період повні та кілька днів потому люди не завжди здатні приймати правильні рішення і можуть робити помилки.

Сприятливі і несприятливі місячні дні в жовтні-2021