Ярмоленко втратив шанс забити "Манчестер Юнайтед"

Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко втратив прекрасну можливість відзначитися у виїзному поєдинку Кубку англійської ліги проти "Манчестер Юнайтед", не влучивши по порожніх воротах. Незважаючи на це, його команда все одно перемогла з рахунком 1:0, повідомляє Обозреватель.

Наш співвітчизник вийшов у стартовому складі "молотобійців" і провів на полі всі 90 хвилин. Перший і єдиний гол у протистоянні був забитий на дев'ятій хвилині зусиллями Мануеля Лансіні, який точно пробив у дальній кут із меж штрафного.

На 87-й Ярмоленко міг зняти всі питання про переможця матчу, але припустивси прикрої помилки. Українець отримав верхову передачу на хід від партнера, грудьми прокинув м'яч повз голкіпера, але влучив у штангу, намагаючись відправити "круглого" в незахищені ворота МЮ.

Авторитетний портал WhoScored поставив нашому співвітчизнику оцінку 6,9. Ярмоленко вперше в нинішньому сезоні вийшов в основному складі в поєдинку дорослої команди. Раніше він набирав форму разом з "молодіжкою", зігравши один поєдинок за команду до 23 років.

Ярмоленко отримав оцінку 6,9. Джерело: WhoScored

В 1/8 фіналу "Вест Хем" поміряється силами з "Челсі". Матч запланований на 26 жовтня.