Польща розмістить на кордоні з Білоруссю 250 танків

Варшава на кордоні з Білоруссю розмістить танки Abrams, які закупила в США. Йдеться про модифікацію M1A2 Abrams SEP v3. Планується розмістити 250 військових машин на кордоні. Про це розповів міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Кореспондент.

"250 найсучасніших танків будуть розміщені на сході нашої країни. Це сприятиме зміцненню безпеки в Польщі" , - заявив міністр. ﻿

За договором, 250 танків має доставити Варшаві Вашингтон. Поставки почнуться у 2022 році. Польщі американські танки коштуватимуть 23 млрд доларів.

Також Блащак розповів, що міграційний тиск на польсько-білоруському кордоні не припинився. А рішення про продовження надзвичайного стану ще не прийнято.