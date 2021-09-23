Нафтогаз прокоментував санкції США проти "Північного потоку-2"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вдячна Конгресу Сполучених Штатів Америки за прийняття норми про обов'язкові санкції щодо організацій та фізичних осіб, відповідальних за планування, будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", повідомляє УНІАН.

Така норма міститься в правках до оборонного бюджету, підтриманих Конгресом.

"Позицію України підтримала Палата представників Конгресу США. Тепер черга за Сенатом, другою палатою Конгресу США. Спасибі всім, хто бореться проти "Північного потоку-2", проти використання газу режимом Путіна як зброї проти України та проти Європи. Нумо дотиснімо спільними зусиллями!" - цитує прес-служба голову правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

При цьому прес-служба уточнила, якщо ця поправка буде затверджена всім Конгресом, це зобов'яже адміністрацію накласти санкції на російський трубопровід без можливості відхилити їх.

У компанії нагадали, що державна адміністрація США в січні 2021 року застосувала виняток (waiver) із законодавства про санкції для оператора "Північного потоку-2", посилаючись на міркування національної безпеки. Разом з тим Україна і ряд країн-партнерів вважають такі послаблення помилковими, оскільки комерційний запуск "Північного потоку-2" створює реальну загрозу для енергетичної безпеки Європи та, зокрема, України, підриває принципи європейської солідарності, сприяє експорту корупції, суперечить національним інтересам США і всього вільного світу.