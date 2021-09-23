Найбільш тривожні: топ-3 неспокійних порід собак

Дуже часто нервозність пов'язують з невеликими породами собак, але насправді це не так. Тривожність може проявлятися у всіх вихованців, незалежно від розмірів і породи. Однак деякі представники мають більшу схильність до переживання тривоги, повідомляє Профиль.

Деякі дослідження показали, що багато моделей поведінки, властиві певним породам, є частиною їх генетичного коду. Відзначається також, що занепокоєнням схильні дуже розумні та активні собаки.

Бордер-коллі

За даними American Kennel Club, престижної американської асоціації собаківників, сама тривожна порода собак - це бордер-коллі. У цієї тварини спортивні нахили і надзвичайна потреба в щоденних вправах. Більш того, ця порода визнана найрозумнішою. Тому її мозок також необхідно постійно тренувати, інакше пес занудьгує і почне наводити безлад.

Щоб тварина залишалося психологічно здоровою, їй потрібна щоденна мета. Прогулянки по околицях або щотижневих виїздів за місто собаці буде недостатньо. При відсутності необхідної фізичної та розумової активності у бордер-коллі з'являється тривога і стрес. А це веде до деструктивної поведінки.

Лабрадор-ретривер

Друга за ступенем тривожності порода собак. Коли ці тварини не отримують достатньої кількості вправ, у них також розвивається занепокоєння, яке відбивається на поведінці. При цьому мова йде не тільки про фізичну активність, але і мозковий. Саме тому лабрадори-ретривери вважаються кращими собаками-поводирями для людей з різними формами інвалідності.

Хаскі

Ще одна з найбільш неспокійних собак. Ця порода дуже активна і підходить для спортивних людей. Хаскі потрібно менше вправ, ніж бордер-коллі й лабрадору, але цього пса також потрібно добре тренувати. Без належної уваги у собаки може початися стрес.