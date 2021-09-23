Рада заборонила пальмову олію у "молочці" та дитячому харчуванні
Верховна Рада України 304 голосами народних депутатів підтримала в першому читанні законопроєкт №5148, яким забороняється використання пальмової олії у молочних продуктах, дитячому харчуванні та кондитерських виробах, повідомляє Деловая столица.
Про це свідчить трансляція засідання українського парламенту.
Мета законопроєкту — заборона використання пальмової олії в харчових продуктах, зокрема й дитячому харчуванні.
Документом передбачається врегулювати застосування гідрогенізованої пальмової олії у виробництві харчових продуктів та встановити вимоги до маркування харчових продуктів, що містять пальмову олію.
Зокрема, пропонується:
- заборонити використання пальмової олії в традиційних молочних продуктах;
- заборонити використання гідрогенізованої пальмової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів у дитячому харчуванні;
- заборонити використання гідрогенізованої пальмової олії в харчових продуктах (кондитерські вироби: шоколад, морозиво та ін.);
- запровадити штрафні санкції за порушення;
- запровадити чітке і зрозуміле маркування харчової продукції, що містить пальмову олію.