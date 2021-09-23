Рада заборонила пальмову олію у "молочці" та дитячому харчуванні

Верховна Рада України 304 голосами народних депутатів підтримала в першому читанні законопроєкт №5148, яким забороняється використання пальмової олії у молочних продуктах, дитячому харчуванні та кондитерських виробах, повідомляє Деловая столица.

Про це свідчить трансляція засідання українського парламенту.

Мета законопроєкту — заборона використання пальмової олії в харчових продуктах, зокрема й дитячому харчуванні.

Документом передбачається врегулювати застосування гідрогенізованої пальмової олії у виробництві харчових продуктів та встановити вимоги до маркування харчових продуктів, що містять пальмову олію.

Зокрема, пропонується: