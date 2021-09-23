Голосувала проти закону про олігархів: з "СН" хочуть виключити депутатку

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що депутатку Людмилу Буймістер, яка голосувала проти законопроєкту про олігархів, варто виключити з фракції, повідомляє Укрінформ.

Таку думку Арахамія висловив на брифінгу в кулуарах Верховної Ради.

«Я вважаю, що з точки зору партійної дисципліни треба виключати, якщо ви спитаєте особисто моє бачення. Але це буде вирішувати 70% нашої фракції на засіданні. Можливо, зробимо це в Трускавці (на триденному виїзному засіданні фракції «СН» за участі Президента та представників інших гілок влади - ред.)" , - сказав політик.

Він додав, що сама Буймістер не проти того, що її можуть виключити з фракції.

Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Закон підтримали 279 депутатів. У тому числі «за» проголосували 229 членів фракції «Слуга народу». Єдиною депутаткою від «СН», яка проголосувала проти закону, стала Людмила Буймістер. Вона ж голосувала проти документа і в першому читанні.