Укрзалізниця тимчасово змінила розклад швидкісних поїздів: рейси

АТ "Укрзалізниця" призначила на суботу 25 вересня додатковий рейс Інтерсіті + з Києва до Львова і тимчасово змінило розклад швидкісних поїздів на харківському напрямі, повідомляє Укрiнформ.

Відзначається, що призначений додатковий рейс Інтерсіті + № 743/744 Дарниця - Львів - Дарниця складом електропоїзди ЕКр1 "Тарпан". Поїзд відправиться з Дарниці (Київ) 25 вересня, а зі Львова - 26 вересня.

У зв'язку з плановими колійними роботами в кінці вересня - початку жовтня на ділянці Полтава - Гребінка тимчасово (відправленням з Києва та Харкова 27-30 вересня, а також 1, 4 і 5 жовтня) скасовано курсування поїзда №724 / 723 Київ - Харків - Київ.

Замість цього призначено курсування поїзда №720 / 719 Київ - Харків - Київ відправленням з Києва 27-30 вересня, 1 і 4 жовтня, відправленням з Харкова 28-30 вересня, 1, 2 і 5 жовтня.