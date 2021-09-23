Тищенко і Гончаренко закотили сварку в Раді
На тлі прийняття закону про олігархів народні депутати від "Слуги народу" Микола Тищенко та від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко влаштували перепалку біля парламентської трибуни., повідомляє Сегодня.
Спочатку Гончаренко зазначив, що "слуги народу" заблокували трибуну парламенту:
"Хто це зробив – нескладно здогадатися. Хто у нас директор парламенту? Микола Тищенко".
Тищенко на обурення опозиціонера випалив:
"Якщо щось погано, то вср*вся хто, Гончаренко? Ми це знаємо".
Далі політики влаштували якийсь дитячий сад.
Гончаренко:
"Хто вср*вся – це точно відомо. Це Тищенко".
Тищенко:
"Це Гончаренко! Дивіться, калюжа-калюжа (показує пальцем). Гончаренко, не бійся, ти в олігархах будеш 100%".
Гончаренко:
"Це обличчя нашого парламенту. Коля Тищенко – це істерика цілковита".