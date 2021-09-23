Тищенко і Гончаренко закотили сварку в Раді

На тлі прийняття закону про олігархів народні депутати від "Слуги народу" Микола Тищенко та від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко влаштували перепалку біля парламентської трибуни.﻿, повідомляє Сегодня.

Спочатку Гончаренко зазначив, що "слуги народу" заблокували трибуну парламенту:

"Хто це зробив – нескладно здогадатися. Хто у нас директор парламенту? Микола Тищенко".

Тищенко на обурення опозиціонера випалив:

"Якщо щось погано, то вср*вся хто, Гончаренко? Ми це знаємо".

Далі політики влаштували якийсь дитячий сад.

Гончаренко:

"Хто вср*вся – це точно відомо. Це Тищенко".

Тищенко:

"Це Гончаренко! Дивіться, калюжа-калюжа (показує пальцем). Гончаренко, не бійся, ти в олігархах будеш 100%".

Гончаренко:

"Це обличчя нашого парламенту. Коля Тищенко – це істерика цілковита".