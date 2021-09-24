Skoda представила кросовер Enyaq iV Founders Edition

Чеська компанія Skoda анонсувала нову лімітовану версію електричного кросовера Enyaq iV. Новинка отримала ім'я Founders Edition, яка виробник вирішив відзначити початок своєї "ери електрифікації", повідомляє Обозреватель.

Назва версії "Засновники" є відсиланням до засновників компанії Вацлаву Лаурину та Вацлаву Клементу, а тираж 1895 екземпяров – до року заснування.

Покупцям буде запропоновано два кольори на вибір – сріблясто-блакитний Arctic Silver або чорний Black Magic. Джерело: Skoda

Покупцям буде запропоновано два кольори на вибір – сріблясто-блакитний Arctic Silver або чорний Black Magic. Крім того, всі автомобілі будуть в багатій комплектації, включаючи легкосплавні 21-дюймові диски, фірмові логотипи на передніх крилах, а також більш агресивні бампери.

Серед інших стилістичних особливостей варто назвати чорні глянцеві рейлінги на даху, унікальне облицювання радіатора Crystal Face зі 130 світлодіодами. Написання марки Skoda на двері багажника буде відрізнятися кольором. Для чорних машин будуть використовуватися букви кольору міді, а на білих – з чорного глянцю.

Крила прикрашає планка з назвою версії. Джерело: Skoda

Салон версії Founders Edition прикрасять глянцеві декоративні вставки, алюмінієві перфоровані педалі, а чорна шкіряна обробка буде прошита рядком коньячного кольору. У комплектацію увійшли датчики паркування, камера заднього виду, тоновані скла, система безключового доступу та бездротова зарядка для смартфонів.

Салон версії Founders Edition прикрасять глянцеві декоративні вставки. Джерело: Skoda

Новинка створена на базі монопривідній версії Enyaq iV 80. Вона оснащена батареєю на 82 кВтг і тяговим електродвигуном потужністю 150 кВт (204 к.с.), розміщеним на задній осі. Він дозволяє розганяти кросовер до 100 км/год за 8,2 секунди, а запас ходу досягає 520 км. На поповнення батареї до 80% місткості за допомогою зарядного пристрою на 125 кВт потрібно менше ніж 40 хвилин.

Всього до клієнтів по всьому світу відправиться 1895 Enyaq iV 80 Founders Edition. Зокрема квота для Великобританії становить 50 примірників, а заявлена ціна – 46 725 фунтів ($64 046).