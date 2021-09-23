Зливові дощі та шквальний вітер: прогноз погоди на 24 вересня

Погода в Україні знову погіршується – на всій території проллються дощі, при чому значні. Також по всій країні очікується шквальний вітер.

У п'ятницю, 24 вересня, в західних, центральних, східних, а також в Чернігівській областях вдень очікується температура близько 10-15 ° С. На Закарпатті буде тепліше - обіцяють 13-17 ° С. Також буде на півдні країни і в Криму. А ось в Харківській області, як і в Сумській, температура буде найнижча по країні - 8-11 ° С. Одеська же область виявиться найтеплішою з усіх - там очікується 16-18 ° С. Вночі по всій країні буде від 4 до 9 ° С.

Також 24 вересня по всій Україні очікуються досить значні дощі і дуже сильний вітер. На сході - 7-18 км / год в середньому, в Харківській області шквали до 29 км / год. На півдні і в Криму - 11-22 км / год в середньому, місцями до 25-32 км / год. У центрі - 14-25 км / год в середньому, місцями до 29 км / год. І найсильніший вітер очікується на півночі і на заході країни - близько 18-29 км / год в середньому, на заході шквали до 36 км / год.

У столиці України, Києві, 24 вересня очікується температура від 6 до 14 ° С протягом дня, шквальний вітер 22-29 км / год і дощ.