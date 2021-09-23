В ЄС посперечалися з НАТО через бажання розмістити війська в Європі

Європейський Союзі має право вибирати, де розміщувати власні збройні сили. Це рішення ЄС не повинно викликати занепокоєння НАТО, оскільки сили блоку є доповненням сил Альянсу, а не альтернативою їм, повідомляє Деловая столица.

Про це верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю для PBS.

"У нас повинна бути можливість розміщення військ в тій же манері, в якій це роблять американці... Ми повинні бути здатні діяти самостійно в тих ситуаціях, де неможливо втручання США і НАТО" , — заявив Боррель.

За словами верховного представника ЄС, розширення військових можливостей Європи не повинно турбувати НАТО, оскільки, на його думку, воно є доповненням для НАТО, а не його альтернативою.

Зокрема, Боррель похвалив США за операцію з евакуації з аеропорту Кабула.