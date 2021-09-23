Звільнений напередодні Лещенко повертається до "Укрзалізниці"

Звільнений напередодні Лещенко повертається до "Укрзалізниці"

Колишній член Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, повноваження якого вчора припинив Кабінет міністрів, знову повертається до "УЗ", повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні екснардепа Борислава Берези в Facebook.

"Недовго улюблений борцун з корупцією, Офісу президента, був безробітним. Мабуть, Єрмак дав команду і Сергія Лещенка швидко повертають на "Укрзалізницю". Які конкурси? Які професіонали? Яка, нафіг, боротьба з корупцією? Сергія повертають на зарплату "УЗ", де він може весь час виправдовувати факапи та провали Єрмака й Зеленського", — зазначив Береза.

Крім того, політик поскаржився, що Лещенку "платитимемо ми з вами зі своїх податків", хоча "він (Сергій Лещенко, — "ДС") і абсолютно непотрібний на цьому місці Україні".

"Загалом, влада в черговий раз показує, що лояльні репутаційні банкрути їй ближче, ніж будь-хто", — резюмував Береза.

Нагадаємо, у середу, 22 вересня, Кабінет міністрів припинив повноваження голови Наглядової ради "Укрзалізниці" Шевки Аджунера та членів наглядової ради Сергія Лещенка, Андреаса Матьє й Олега Журавльова.

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