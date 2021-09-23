Звільнений напередодні Лещенко повертається до "Укрзалізниці"

Колишній член Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, повноваження якого вчора припинив Кабінет міністрів, знову повертається до "УЗ", повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні екснардепа Борислава Берези в Facebook.

"Недовго улюблений борцун з корупцією, Офісу президента, був безробітним. Мабуть, Єрмак дав команду і Сергія Лещенка швидко повертають на "Укрзалізницю". Які конкурси? Які професіонали? Яка, нафіг, боротьба з корупцією? Сергія повертають на зарплату "УЗ", де він може весь час виправдовувати факапи та провали Єрмака й Зеленського" , — зазначив Береза.

Крім того, політик поскаржився, що Лещенку "платитимемо ми з вами зі своїх податків", хоча "він (Сергій Лещенко, — "ДС") і абсолютно непотрібний на цьому місці Україні".

"Загалом, влада в черговий раз показує, що лояльні репутаційні банкрути їй ближче, ніж будь-хто" , — резюмував Береза.

Нагадаємо, у середу, 22 вересня, Кабінет міністрів припинив повноваження голови Наглядової ради "Укрзалізниці" Шевки Аджунера та членів наглядової ради Сергія Лещенка, Андреаса Матьє й Олега Журавльова.