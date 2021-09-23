У Польщі заявили про брак заробітчан

Польські роботодавці потребують заробітчан із України. Про нестачу робочих повідомляють всі кадрові агентства для іноземців, не приховуючи своїх побоювань, що в жовтні, листопаді та грудні, коли робіт стане більше, ситуація може ускладнитися ще більше, повідомляє Обозреватель.

Як заявив президент агентства з працевлаштування Personnel Service Кшиштоф Інглот, наразі у нього є 2 500 пропозицій по роботі для трудових мігрантів. Причому якщо раніше польські компанії найчастіше шукали клієнтів, то тепер найбільша проблема – співробітники. Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

При цьому за півроку було зареєстровано рекордну кількість заяв про прийом на роботу (майже 1 млн) і дозволів на роботу для іноземних громадян (232 тис.). Більші сть із них дісталася саме українським заробітчанам.

"Незважаючи на пандемію, у нас рекордна кількість іноземних робітників. За нашими оцінками, це близько 2 млн осіб, більшість з яких із України" , – заявив директор з продажу EWL Group Міхал Вежховський.

Скільки отримують українці в Польщі?

Водії, сімейні лікарі та зварювальники в Польщі можуть заробляти близько 78 тис. грн. Компанії відкрили сотні вакансій і пропонують допомогти з переїздом для бажаючих стати заробітчанами.

Наприклад, у центральну районну лікарню в Могильно (Польща) запрошують українця на вакансію "сімейний лікар" із зарплатою від 70 до 90 тис. Грн. Графік роботи: 5 робочих днів у тиждень по 7,5 години.