До розслідування замаху на Шефіра залучили водолазів

У межах розслідування замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра правоохоронці обстежують на Київщині понад 430 гектарів лісу, населені пункти та водойми, навколо місця злочину. Підключили водолазів, повідомляє Украинская правда.

"Оперативники карного розшуку та слідчі продовжують збір аналітичної інформації, опитують свідків. Перевіряються можливі шляхи відходу стрілка, відпрацьовуються транспортні засоби, які пересувались у радіусі місця скоєння злочину", - йдеться на сайті національної поліції.

За інформацією поліції, вилучені з місця події гільзи скеровано для проведення відповідних експертиз. Продовжується також детальне обстеження експертами автомобіля потерпілого.

23 вересня Офіс генерального прокурора передав розслідування даного кримінального провадження до Головного слідчого управління Національної поліції.

Українська правда