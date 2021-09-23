Депутати звертатимуться до КСУ — нардеп стосовно закону про олігархів

Опозиційні депутати будуть звертатися до Конституційного суду з приводу закону про олігархів — про це заявив нардеп з фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко в програмі "Сьогодні День", повідомляє Украина 24.

"Це голосування — фактично знущання з регламенту, з Конституції, з парламенту. Ми ж розуміємо, всі нормальні адекватні люди виступають за зменшення впливу олігархів, але кожен закон повинен бути законним. Він повинен відповідати Конституції та бути ефективним, в ньому повинні бути дієві механізми вирішення поставлених завдань. А цей законопроєкт не володіє такими якостями.

В першу чергу він має на меті піар своїх ініціаторів, тому що це дуже актуальне питання. І головне, зручно всі свої провали, невігластво і непрофесіоналізм на когось повісити. А то, що по дорозі порушили регламент, не дали виступити жодному автору правок... у нас не так багато було правок, у "Батьківщини", там були ефективні правки. А в результаті все зараз суб'єктивно концентрується на рівні РНБО і в ручному режимі будуть призначати, хто олігарх, а хто не олігарх", — сказав він .

Кучеренко дав прогноз про наслідки голосування.