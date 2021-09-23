Посли G7 висловили невдоволення українською судовою реформою

Посли "Великої сімки" оприлюднили заяву, в якій повідомили, що продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні "із занепокоєнням та розчаруванням" через графік роботи конкурсу Ради суддів, повідомляє Деловая столица.

Про цей йдеться у повідомленні пресслужби G7 в Україні.

"Посли G7 продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні із занепокоєнням. Вони із розчаруванням звертають увагу на графік конкурсу Ради суддів для добору кандидатів до Етичної ради ВРП після того, як міжнародні партнери висунули своїх кандидатів.

Запропонований графік не відображає важливості та невідкладності цієї реформи. Посли продовжують закликати Раду суддів та всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів до Етичної Ради ВРП.

Посли також стурбовані законопроектом 4533. Реформа Конституційного суду повинна забезпечити прозорий, конкурентний відбір нових суддів КСУ і гарантувати тимчасове збільшення вимог до голосування, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії.

Усебічна судова реформа залишається найважливішим пріоритетом для G7 як така, що має вирішальне значення для успіху всіх реформ в Україні та виконання вимог народу України. Проведення цих реформ покращить інвестиційний клімат і здатність виконувати міжнародні зобов’язання", — зазначили у пресслужбі.

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