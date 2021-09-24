Виявлено новий вид крихітних риб

Danionella cerebrum живе в річках деяких регіонів М'янми. Її багато років використовують для лабораторних досліджень, але тільки зараз виділили в окремий вид, повідомляє Корреспондент.

Вчені з Німеччини, США і Швейцарії довели, що невелика прозора рибка, яка мешкає в М'янмі, відноситься до нового виду з роду Danionella. Відповідну статтю було опубліковано в журналі Scientific Reports, пише прес-служба Музею природної історії в Берні.

Відзначається, що рід лучеперих риб Danionella із сімейства коропових вважають одним з найменших хребетних у світі. Довжина дорослої особини - 10-12 міліметрів, ця риба не має луски, а її тіло і голова є такими прозорими, що видно живий мозок.

Завдяки спрощеній анатомії даніонелла традиційно привертає увагу вчених: у риби відсутня кришка черепа, тому вона є ідеальною моделлю для нейрофізіологічних досліджень.

Через розмір і за простоти морфології виділення самостійних видів усередині роду Danionella є проблематичним, хоча без цього важко відновити його еволюційну історію.

Біологи використали поєднання класичних таксономічних методів і молекулярних підходів і довели, що риба, яку віддавна використовують в лабораторних експериментах по всьому світу під ім'ям Danionella translucida, насправді є новим, раніше невідомим видом.

Самка Danionella cerebrum // Фото: nmbe.ch

"З огляду на спосіб життя та завдяки зовнішньому вигляду ця риба є практично ідентичною до вже відомого виду Danionella translucida. Середовище поширення в них спільне, але внутрішні характеристики в деяких ділянках суттєво різняться. Наші генетичні дослідження показують, що ці два види мають лише віддалену спорідненість", - заявив перший автор статті Ральф Бріц, іхтіолог із Зенкенберзького музею природної історії в Дрездені .

Рибу, яку недавно було виявлено, має довжину тіла не більше 13,5 міліметра і населяє річки в південних і східних передгір'ях гір Баго-Йома в М'янмі. Головна відмінна риса риби - крихітний мозок, який є найменшим з усіх відомих видів хребетних.

Щоб підкреслити цю рису, вчені дали новому виду ім'я Danionella cerebrum (від латинського cerebrum - мозок).