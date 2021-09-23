Прем'єр Чехії назвав спосіб зупинити вимирання Європи
Єдиний спосіб зупинити вимирання Європи - це збільшення народжуваності серед корінного населення. Про це заявив чеський прем'єр Андрій Бабіш, повідомляє Лента.Ру.
Прем'єр назвав такий спосіб вирішення проблеми більш прийнятним, ніж ставка на мігрантів, які прибувають в європейські держави.
"Масова і неконтрольована міграція до Європи не має нічого спільного зі стійкістю нашого європейського суспільства, зовсім навпаки", - зазначив політик.
Бабіш підкреслив, що політика збільшення народжуваності - загальний напрямок для країн Вишеградської четвірки (Чехія, Польща, Словаччина, Угорщина) і
«по-справжньому стійке рішення проти вимирання».