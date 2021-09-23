Нацбанк штовхнув долар угору
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку різке падіння котирувань безготівкового долара змінилося ще більш різким їх злетом. Звичайно ж, не обійшлося без Національного банку.
Що ж сталося? Налякані вчорашнім падінням долара експортери, яким, до того ж ще не виплатили компенсацію ПДВ, влаштували «розпродаж» валюти відразу ж після старту торгів. В результаті котирування за короткий час опустилися до 26,48 гривень на покупку і 26,50 гривень на продажу. Таке зниження почало набувати всі ознаки обвалу, і Національний банк не витримав. Крім традиційної покупки 5 млн доларів за ціною 26,58 гривень (яка була просто проігнорована ринком), він вийшов з великим ордером на покупку за ціною 26,47 гривень, що на той момент було нижче за ринок. Проробивши це не в кінці, а на початку торгів, регулятор дав зрозуміти, що не дозволить гривні зміцнитися сильніше. І цей меседж був правильно витлумачений учасниками торгів: покупці почали виставляти свої заявки вище рівня, що захищається НБУ. До них приєдналися спекулянти, які вирішили зафіксувати прибуток. Виниклий перекіс в сторону попиту швидко погнав котирування вгору. Не дивно, що до кінця торгів піднялися навіть вище вчорашнього закриття дня.
Закрили торги четверга на 3 копійки на купівлі і на 6,8 копійок на продажу вище, ніж в середу.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,55 / 26,65 (купівля / продаж).
Торги четверга відкрилися широко, демонструючи невпевненість учасників ринку: спред на старті склав 10 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,565 гривень пройшла о 09:45. Число продавців до цього моменту в 3-4 рази перевищувало число покупців; не дивно, що всього за годину котирування впали до денних мінімумів, при цьому вже була укладена третина всіх угод за день. Перший вихід Національного банку залишився непоміченим: на покупку 5 млн за ціною 26,58 регулятору знадобилося буквально 10 секунд. А ось друга поява стало «холодним душем» для спекулянтів, які вирішили сьогодні крупно заробити. Зрозумівши, що нижче опуститися вийде, вони кинулися скуповувати дешевий долар і фіксувати прибуток. Торгівля буквально закипіла. До обіду пропозицій від продавців дешевше 26,60 не залишилося, покупці були згодні брати і за такою ціною. До закриття торгів виросли до сесійних максимумів.
Котирування закриття - 26,62 / 26,668 (покупка / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 7,4 млн доларів у порівнянні з середою і склав 164,9 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,5186 гривень.
- Офіційний курс долара на 24 вересня встановлений на позначці 26,5272 гривень за долар, зниження на 14,42 копійки.
- Офіційний курс євро на 24 вересня встановлений на позначці 31,0846 гривень за євро, зниження на 20,10 копійок.
- Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні змінювалася дуже динамічно; при цьому траєкторія руху курсу чітко повторювала графік безготівкового долара. Вранці готівкового «американця» продавали по 26,70-26,71 гривень, до обіду ціну знизили до 26,65-26,66 гривень, а до вечора цінник підняли до 26,68-26,69 гривень.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1730 долара. Сьогодні євро з самого ранку почав коригуватися після вчорашнього різкого зниження. Публікація американської статистики, що показала зростання числа безробітних і зниження ділової активності, викликала зниження долара проти багатьох провідних світових валют, а євро піднявся до позначки 1,1747 долара. Ціна готівкового євро протягом дня змінювалася, повторюючи всі кульбіти за готівковим доларом: вранці його продавали по 31,22-31,23 гривень, до обіду - по 31,15-31,17 гривень, а до вечора ціна виросла до 31,24 -31,25 гривень.
Російський рубль в першій половині дня зміцнився по відношенню до долара на 40 копійок - з 73,00 до 72,60 рублів за долар, а потім знизився до 72,85 рублів за долар. Станом на 19:00 долар до рубля торгується у вузькому діапазоні 72,77-72,83 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в Києві четвертий день поспіль тримається на рівні 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.