Нацбанк штовхнув долар угору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку різке падіння котирувань безготівкового долара змінилося ще більш різким їх злетом. Звичайно ж, не обійшлося без Національного банку.

Що ж сталося? Налякані вчорашнім падінням долара експортери, яким, до того ж ще не виплатили компенсацію ПДВ, влаштували «розпродаж» валюти відразу ж після старту торгів. В результаті котирування за короткий час опустилися до 26,48 гривень на покупку і 26,50 гривень на продажу. Таке зниження почало набувати всі ознаки обвалу, і Національний банк не витримав. Крім традиційної покупки 5 млн доларів за ціною 26,58 гривень (яка була просто проігнорована ринком), він вийшов з великим ордером на покупку за ціною 26,47 гривень, що на той момент було нижче за ринок. Проробивши це не в кінці, а на початку торгів, регулятор дав зрозуміти, що не дозволить гривні зміцнитися сильніше. І цей меседж був правильно витлумачений учасниками торгів: покупці почали виставляти свої заявки вище рівня, що захищається НБУ. До них приєдналися спекулянти, які вирішили зафіксувати прибуток. Виниклий перекіс в сторону попиту швидко погнав котирування вгору. Не дивно, що до кінця торгів піднялися навіть вище вчорашнього закриття дня.

Закрили торги четверга на 3 копійки на купівлі і на 6,8 копійок на продажу вище, ніж в середу.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,55 / 26,65 (купівля / продаж).

Торги четверга відкрилися широко, демонструючи невпевненість учасників ринку: спред на старті склав 10 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,565 гривень пройшла о 09:45. Число продавців до цього моменту в 3-4 рази перевищувало число покупців; не дивно, що всього за годину котирування впали до денних мінімумів, при цьому вже була укладена третина всіх угод за день. Перший вихід Національного банку залишився непоміченим: на покупку 5 млн за ціною 26,58 регулятору знадобилося буквально 10 секунд. А ось друга поява стало «холодним душем» для спекулянтів, які вирішили сьогодні крупно заробити. Зрозумівши, що нижче опуститися вийде, вони кинулися скуповувати дешевий долар і фіксувати прибуток. Торгівля буквально закипіла. До обіду пропозицій від продавців дешевше 26,60 не залишилося, покупці були згодні брати і за такою ціною. До закриття торгів виросли до сесійних максимумів.

Котирування закриття - 26,62 / 26,668 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 7,4 млн доларів у порівнянні з середою і склав 164,9 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,5186 гривень.

Офіційний курс долара на 24 вересня встановлений на позначці 26,5272 гривень за долар, зниження на 14,42 копійки.

Офіційний курс євро на 24 вересня встановлений на позначці 31,0846 гривень за євро, зниження на 20,10 копійок.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні змінювалася дуже динамічно; при цьому траєкторія руху курсу чітко повторювала графік безготівкового долара. Вранці готівкового «американця» продавали по 26,70-26,71 гривень, до обіду ціну знизили до 26,65-26,66 гривень, а до вечора цінник підняли до 26,68-26,69 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1730 долара. Сьогодні євро з самого ранку почав коригуватися після вчорашнього різкого зниження. Публікація американської статистики, що показала зростання числа безробітних і зниження ділової активності, викликала зниження долара проти багатьох провідних світових валют, а євро піднявся до позначки 1,1747 долара. Ціна готівкового євро протягом дня змінювалася, повторюючи всі кульбіти за готівковим доларом: вранці його продавали по 31,22-31,23 гривень, до обіду - по 31,15-31,17 гривень, а до вечора ціна виросла до 31,24 -31,25 гривень.

Російський рубль в першій половині дня зміцнився по відношенню до долара на 40 копійок - з 73,00 до 72,60 рублів за долар, а потім знизився до 72,85 рублів за долар. Станом на 19:00 долар до рубля торгується у вузькому діапазоні 72,77-72,83 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в Києві четвертий день поспіль тримається на рівні 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.