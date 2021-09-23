Перша леді України взяла участь у "комуністичному" кінофестивалі в Китаї

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена взяла участь у відкритті 11-го Пекінського міжнародного кінофестивалю, основною темою якого є 100-річчя заснування Комуністичної партії Китаю, повідомляє Деловая столица.

Співорганізатором події виступив Народний муніципалітет Пекіна. Церемонія відкриття відбулась у вівторок. Почесними гостями на ній були міністр культури та спорту Греції Ліна Мендоні та перша леді України Олена Зеленська. Вони виступили на церемонії з промовами через відеозв’язок.