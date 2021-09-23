США планують знищити свою хімічну зброю до кінця 2023 року

США планують знищити свою хімічну зброю до кінця 2023 року

США планують завершити процес ліквідації своїх хімічних озброєнь до кінця 2023 року. Вже знищено близько 97% цього виду американської зброї, повідомляє РБК-Украина.

Про це заявила заступниця помічника глави Пентагону, що курирує питання хімічного і біологічного захисту, Бренді Венн.

За її словами, відомству доручено ліквідувати американську хімічну зброю до 31 грудня 2023 року. Однак Пентагон прагне завершити знищення бойових отруйних речовин до вересня того ж року.

"Для нашої національної безпеки нам важливо вкластися в крайні терміни", - пояснила Венн під час виступу на семінарі асоціації з контролю над озброєннями США.

Представник Пентагону зазначила, що США вже офіційно знищили 97% своєї хімічної зброї.

"Від повної реалізації цієї ініціативи нас відділяє тільки 3%", - резюмувала вона.

Автор: Дмитрий Кузнецов

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