Стильно і по погоді: стиліст показав найкращий одяг на випадок дощу

Щоб настрій був хорошим, просто-напросто потрібно одягатися цікаво, але по погоді. Стиліст Соня Горчакова в Instagram дала свої рекомендації, як не замерзнути стильно. Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь, повідомляє РБК-Украина.

Верхній одяг на дощову погоду:

  • Тренч + утеплена жилетка
  • Шкіряне пальто / тренч
  • Шкіряна сорочка
  • Подовжений бомбер
  • Стьобані куртки: дрібна стібка, простий крій, виглядають свіжо і стильно.
Стильно і по погоді: стиліст показав найкращий одяг на випадок дощу

Стильно і по погоді: стиліст показав найкращий одяг на випадок дощу

Взуття:

  • Низькі гумові чоботи зручно носити з брюками
  • Високі - зі спідницями, або на прогулянки в парк з дітьми.

Стильно і по погоді: стиліст показав найкращий одяг на випадок дощу

Тому проаналізуйте свій гардероб і вибирайте відповідне для себе гумове взуття.

  • Крім гумової: челсі
  • Жокейські чоботи, чоботи / труби
  • Взуття на масивній підошві: черевики, лофери і навіть туфлі.

Аксесуар:

  • Парасоль
  • Зручна сумка: крос-боді, шоппер на плече - вільні руки вам знадобляться для парасольки.

Стильно і по погоді: стиліст показав найкращий одяг на випадок дощу

Головний убір:

  • Хустка
  • Косинки зі шкіри
  • Шкіряні / з плащової тканини
  • Панами
  • Кепка
  • Шапки (на холодну погоду).

Стильно і по погоді: стиліст показав найкращий одяг на випадок дощу

Автор: Тетяна Турчанікова

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