Стильно і по погоді: стиліст показав найкращий одяг на випадок дощу
Щоб настрій був хорошим, просто-напросто потрібно одягатися цікаво, але по погоді. Стиліст Соня Горчакова в Instagram дала свої рекомендації, як не замерзнути стильно. Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь, повідомляє РБК-Украина.
Верхній одяг на дощову погоду:
- Тренч + утеплена жилетка
- Шкіряне пальто / тренч
- Шкіряна сорочка
- Подовжений бомбер
- Стьобані куртки: дрібна стібка, простий крій, виглядають свіжо і стильно.
Взуття:
- Низькі гумові чоботи зручно носити з брюками
- Високі - зі спідницями, або на прогулянки в парк з дітьми.
Тому проаналізуйте свій гардероб і вибирайте відповідне для себе гумове взуття.
- Крім гумової: челсі
- Жокейські чоботи, чоботи / труби
- Взуття на масивній підошві: черевики, лофери і навіть туфлі.
Аксесуар:
- Парасоль
- Зручна сумка: крос-боді, шоппер на плече - вільні руки вам знадобляться для парасольки.
Головний убір:
- Хустка
- Косинки зі шкіри
- Шкіряні / з плащової тканини
- Панами
- Кепка
- Шапки (на холодну погоду).
Автор: Тетяна Турчанікова