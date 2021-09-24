Стильно і по погоді: стиліст показав найкращий одяг на випадок дощу

Щоб настрій був хорошим, просто-напросто потрібно одягатися цікаво, але по погоді. Стиліст Соня Горчакова в Instagram дала свої рекомендації, як не замерзнути стильно. Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь, повідомляє РБК-Украина.

Верхній одяг на дощову погоду:

Тренч + утеплена жилетка

Шкіряне пальто / тренч

Шкіряна сорочка

Подовжений бомбер

Стьобані куртки: дрібна стібка, простий крій, виглядають свіжо і стильно.

Взуття:

Низькі гумові чоботи зручно носити з брюками

Високі - зі спідницями, або на прогулянки в парк з дітьми.

Тому проаналізуйте свій гардероб і вибирайте відповідне для себе гумове взуття.

Крім гумової: челсі

Жокейські чоботи, чоботи / труби

Взуття на масивній підошві: черевики, лофери і навіть туфлі.

Аксесуар:

Парасоль

Зручна сумка: крос-боді, шоппер на плече - вільні руки вам знадобляться для парасольки.

Головний убір:

Хустка

Косинки зі шкіри

Шкіряні / з плащової тканини

Панами

Кепка

Шапки (на холодну погоду).

Автор: Тетяна Турчанікова