Україна створить водневий коридор з трьома країнами ЄС

Євросоюз отримає зелене водень з України. Компанії газового сектора України, ФРН, Чехії та Словаччини створять Центрально-Європейський водневий коридор, повідомляє UBR.

"Магістраль" в Центральній Європі забезпечить воднем райони підвищеного попиту в ЄС, а транспортування буде здійснено з перспективних районів виробництва в Україні через Словаччину і Чехію.

Компанії - учасники ініціативи:

Eustream (компанія-оператор ГТС Словаччини);

ОГТСУ (Оператор ГТС України);

Net4gas (компанія-оператор ГТС Чехії);

OGE (провідна компанія-оператор ГТС Німеччини).

Вважається, що водень буде відігравати значну роль до 2050 року, коли європейська економіка досягне вуглецевої нейтральності.

"Почати дослідження цих можливостей потрібно вже сьогодні. Водень - це перспективна технологія, яка знаходиться на ранній стадії впровадження в масштабах всієї економіки. Партнерство з сусідніми операторами ГТС створить синергетичний ефект для розвитку зеленого водню", - розповів заступник гендиректора з розвитку і трансформації Оператора ГТС України Павло Станчак.

Газотранспортні системи Словаччини, Чехії та ФРН будуть перефпрофіліровани для транспортування водню.

У Eustream прагнуть зробити інфраструктуру Чехії готової до використання водню і внести вклад у досягнення цілей ЄС щодо декарбонізації.

У свою чергу ФРН стане ключовим регіоном попиту на водень в Європі.

Організатори проекту вивчають можливість технічної реалізації створення коридору для транспортування чистого водню в обсязі до 120 ГВт-год в день.

У Net4gas кажуть, що перші результати цього процесу, а також орієнтовна вартість транзиту водню будуть відомі вже в 2022 році. У OGE відзначили, що транснаціональна мережа водневих трубопроводів грає важливу роль для майбутнього європейського ринку водню. Створення коридору - важливий крок, який пропонує можливості доставки великих обсягів водню в промислові центри попиту вже до 2030 року.