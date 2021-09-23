Маск розкритикував свою улюблену криптовалюту

Глава Tesla Ілон Маск розкритикував політику творців Dogecoin і заявив, що комісія за операції з цієї криптовалютою повинна стати менше, щоб її можна було частіше використовувати при роздрібних покупках, повідомляє Лента.Ру.

"Вкрай важливо, щоб комісії Doge впали, щоб зробити такі речі, як покупка кінофільмів, життєздатними", - написав Маск в своєму акаунті в Twitter.

Так підприємець відреагував на плани найбільшої в світі мережі кінотеатрів AMC Entertainment приймати до оплати криптовалюту, натхненну популярним мемом з собакою Сіба-іну.

Один з творців Dogecoin Біллі Маркус, що на даний момент вже вийшов з проекту, погодився з твітом засновника Tesla. Він закликав розробників випустити оновлення програмного забезпечення, яке дозволить знизити комісії «за замовчуванням».