У Франції злили в мережу QR-код COVID-сертифіката Макрона

У Франції в Мережу злили QR-код COVID-сертифіката президента країни Еммануеля Макрона. У витоку даних підозрюють одного з медичних працівників, що мав до них доступ, повідомляє РБК-Украина.

За інформацією видання Politico, до даних про імунітет Макрона змогли отримати близько 50 медичних працівників, що зайшли в Національний реєстр вакцин проти коронавірусу. У понеділок, 20 вересня, в соціальних мережах став поширюватися QR-код, що містить дані про імунітет президента Франції.

Користувачі змогли бачити основну інформацію, включаючи дату народження президента, тип вакцини, якою він прищепився, і час її введення. У зливі даних про імунітет Макрона підозрюють одного з медиків, який мав до них доступ.

QR-код був пов'язаний з COVID сертифікатом Макрона, який дозволяє відвідувати громадські місця, в тому числі бари і ресторани. У пресслужбі Єлисейського палацу підтвердили виданню, що злиті в мережу дані належать французькому президенту.

Автор: Дмитрий Кузнецов