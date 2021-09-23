В МВС не виключають, що нападників на Шефіра не знайдуть

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко не виключає, що правоохоронцям не вдасться знайти тих, хто вчинив замах на помічника президента Сергія Шефіра. Але МВС докладе всіх зусиль, щоб їх знайти, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У таких випадках робиться все можливе, як і в інших злочинах. Природно, ми не можемо говорити, що буде стовідсотковий результат, але ми зробимо все можливе (щоб знайти нападників - ред.)", - сказав Геращенко.

"За задумом тих, хто задумав, організовував і виконував цей злочин, Сергій Шефір та всі, хто були б з ним в машині, повинні були загинути. Але не завжди виходить так, що у кілерів і організаторів виходить задумане", - повідомив він.

За його словами, початкова задача вбивці була стріляти у водія, щоб його вразити.

"У таких випадках, як вважають досвідчені диверсанти, і як вчать диверсантів і кілерів, водій, отримуючи кулю, як правило, втрачає управління, машина стає некерованою, з'їжджає в кювет, вдаряється в дерево і далі кілер міг безкарно постріляних всіх, хто в ній є. Саме тому перші постріли припали на лобову частину машини, вони потрапили в капот", - пояснив Геращенко.

Радник міністра МВС вказав, що, на думку експертів, всього в машину потрапило 18 куль.

"І дійсно, Сергій Шефір та його водій вчора народилися вдруге", - додав він.

Автор: Дмитро Левицький