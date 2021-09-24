Чому виникає мононуклеоз та як його лікувати

Мононуклеоз є вірусною інфекцією, яка передається переважно повітряно-крапельним шляхом – при контакті із зараженою слиною. Ось чому його часто називають "хворобою поцілунків". Більше про цю недугу – у цій статті, повідомляє 24 Канал.

Збудником інфекційного мононуклеозу є вірус Епштейна-Барр – вірус зі сімейства герпесвірусів (EBV). Це захворювання часто плутають із застудою, адже їх прояви часто схожі.

Основні прояви хвороби:

біль у горлі;

головний біль;

підвищення температури тіла;

загальна втома;

збільшення лімфатичних вузлів та мигдаликів;

іноді – збільшення печінки й селезінки.

За підрахунками вчених, протягом життя з вірусом Епштейна-Барр контактує 90 – 95% населення планети. Збудник проникає в епітеліальні клітини носогорла і слинних залоз та В-лімфоцити. Це пояснює шлях передачі вірусу (зі слиною) і той факт, що, уникнувши елімінації з організму (за що відповідає наш імунітет), він може залишитися у В-лімфоцитах у "сплячій" формі, а у разі зниження імунітету - повторно активуватися.

Найчастіше на мононуклеоз хворіють діти віком від двох до семи років, а також підлітки і молодь. Люди, які перехворіли на мононуклеоз, після одужання ще протягом шести місяців виділяють вірус зі слиною. Ізолювати їх на такий тривалий термін немає сенсу. Більш раціонально при контакті з такими особами дотримуватися правил особистої гігієни.

Схожі до мононуклеозу симптоми мають й інші захворювання, викликані аденовірусами, цитомегаловірусом (CMV), ВІЛ, вірусом краснухи, токсоплазмою, а також лімфоми й лейкози. Такі захворювання називаються "мононуклеозоподібними".

У більшості випадків інфекція має безсимптомний перебіг, але чим старший вік хворого (підлітки, дорослі), тим, як правило, перебіг є важчим. Інкубаційний період триває від 30 до 50 днів. Сама ж хвороба триває два тижні, але хронічна втома, яка її супроводжує, може утримуватися ще протягом кількох місяців.

Починається інфекційний мононуклеоз з болю у м'язах і суглобах, головного болю, відчуття розбитості, втоми, ознобу, відсутності апетиту, що загалом характерно для вірусних інфекцій, у тому числі COVID-19.

Після цих симптомів може з'являтися характерна тріада:

запалення, почервоніння, набряк слизової горла зі збільшенням піднебінних мигдаликів, на яких може з'явитися білий наліт. Можна зауважити, що хворий почав хропіти уві сні, чого раніше не спостерігалося;

висока температура тіла, яка може утримуватися навіть до двох тижнів;

лімфаденопатія (переважно в області шиї). Лімфатичні вузли – збільшені, але на дотик – м'які.

Під час обстеження може виявитися, що у пацієнта – збільшена печінка й селезінка. У деяких хворих виникає нежить або набрякають повіки і перенісся (т. зв. симптом Гланцмана).

У дітей при вірусних інфекціях, зокрема інфекційному мононуклеозі, на шкірі може з'являтися рихла висипка. Нерідко клінічна картина "хвороби поцілунків" є такою, що лікар запідозрює бактеріальну інфекцію (наприклад, ангіну) і призначає амоксицилін (антибіотик), який у пацієнтів з інфекційним мононуклеозом може спровокувати появу характерної, дисемінованої висипки, яка виникає переважно на 7 – 10 день після прийому першої таблетки антибактеріального препарату.

Як діагностують захворювання

Загальний аналіз крові покаже лейкоцитоз з переважанням лейкоцитів, серед яких будуть присутні т. зв. атипові лімфоцити (>10%). С-реактивний білок (білок гострої фази) зазвичай підвищений, але помірно. При збільшенні печінки збільшиться рівень ферментів печінки (АЛТ і АСТ).

У діагностиці інфекційного мононуклеозу допоможе визначення антитіл:

неспецифічних (гетерофільних) IgM, які можна виявити за допомогою латекс-тестів (тесту Пола-Банелла-Девідсона, експрес-тесту на мононуклеоз або тесту Monospot). У дітей віком до трьох років або ж на ранніх стадіях захворювання у пацієнтів з системним червоним вовчаком, лімфомами або деякими патологіями травного тракту ці тести можуть давати хибно негативні або хибно позитивні результати. Крім того, необхідно врахувати, що при інфікуванні вірусом Епштейн-Барра ці тести можуть ще довго показувати хибно позитивний результат;

специфічних, спрямованих проти специфічних вірусних антигенів (капсидного антигену VCA, раннього антигену EA та ядерного антигену EBNA).

За допомогою ПЛР-дослідження можна виявити вірусну ДНК, але це дослідження – не з дешевих і проводять його далеко не у всіх навіть приватних лабораторіях.

Як лікують інфекційний мононуклеоз

Лікування – симптоматичне. При гарячці призначають жарознижуючі засоби (ібупрофен, парацетамол). При болю у горлі, крім пероральних знеболюючих препаратів, ефект виявляють препарати місцевої дії у вигляді аерозолю (на основі бензидаміну або лідокаїну), а також засоби для полоскань (диклофенак, настій зі шавлії). Важливо забезпечити організм достатньою кількістю рідини.

При сильному нежиті допоможуть назальні деконгестанти (оксиметазолін). При важких станах застосовують ацикловір, а сильна задишка є показанням для проведення системної терапії стероїдами. При бактеріальних суперінфекціях призначають антибіотики.

Які ускладнення можуть виникнути

Ускладнення інфекційного мононуклеозу, на щастя, виникають доволі рідко. Це:

гематома або розрив селезінки;

бактеріальні суперінфекції;

паратонзилярний абсцес (запалення клітковини довкола мигдаликів);

тромбоцитопенія (зниження кількості тромбоцитів);

аутоімунна гемолітична анемія;

ураження печінки;

запалення головного мозку, яєчок, серця тощо.

Через ризик ушкоджень збільшеної селезінки або печінки рекомендується вести щадний спосіб життя, відмовитися від контактних видів спорту або ігор/дій, які супроводжуються ризиком травми живота.

Перенесений мононуклеоз у дитини не є показанням до перенесення дати запланованої вакцинації або ізоляції дитини, попри те, що вона може продовжувати виділяти вірус. А от людям зі зниженим імунітетом (особливо тим, які проходять імуносупресивну терапію) слід уникати контактів з хворими – і дітьми, й дорослими.