Суд в Лондоні визнав докази по справі Жеваго, але не "має юрисдикції"
Високий суд Англії та Уельсу визнав, що для всесвітнього арешту на активи колишнього власника банку "Фінанси і кредит", екс-нардепа Костянтина Жеваго є достатньо підстав. Про це в четвер, 23 вересня, повідомили в у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, повідомляє Вести.
"Суддя дійшов висновку, що наведені під час слухань докази фонду і банку вказують на наявність достатніх підстав видати наказ про всесвітній арешт активів акціонера банку, втім, на його переконання, англійський суд не має юрисдикції для розгляду цієї справи, оскільки бачить проблему в необхідності застосування українського законодавства, в якому він не є експертом ", - заявили у Фонді.
"У суду не було сумнівів у причетності акціонера банку та інших відповідачів до нанесення банку збитку. Ми за будь-яких умовах продовжимо свою боротьбу за повернення виведених коштів і активів як в українських судах, так і в судах іноземних юрисдикцій. Адже мова йде про мільярди гривень, які українці і держава втратили в цьому банку через застосованих схем ", - заявив глава Фонду Віктор Новиков.