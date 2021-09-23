Суд в Лондоні визнав докази по справі Жеваго, але не "має юрисдикції"

Високий суд Англії та Уельсу визнав, що для всесвітнього арешту на активи колишнього власника банку "Фінанси і кредит", екс-нардепа Костянтина Жеваго є достатньо підстав. Про це в четвер, 23 вересня, повідомили в у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, повідомляє Вести.

"Суддя дійшов висновку, що наведені під час слухань докази фонду і банку вказують на наявність достатніх підстав видати наказ про всесвітній арешт активів акціонера банку, втім, на його переконання, англійський суд не має юрисдикції для розгляду цієї справи, оскільки бачить проблему в необхідності застосування українського законодавства, в якому він не є експертом ", - заявили у Фонді.