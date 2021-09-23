Кандидат в канцлери від партії Меркель виступив за запуск "Північного потоку-2"

Кандидат в канцлери Німеччини від правлячого блоку ХДС/ХСС Армін Лашет виступив за запуск російського газопроводу "Північний потік-2". Лашет є представником партії чинного канцлера Ангели Меркель, повідомляє РБК-Украина.

Сьогодні кандидати в канцлери Німеччини зійшлися в останніх дебатах перед парламентськими виборами. В ході бліц-опитування в Лашета запитали, чи запустить він російський "Північний потік-2", якщо стане канцлером. "Так", - відповів представник партії Меркель.

Водночас кандидат від ліберальної "Вільної демократичної партії" Крістіан Лінднер виступив проти інтеграції України в ЄС та НАТО.

Вибори до німецького парламенту відбудуться вже у неділю, 26 вересня.

Автор: Дмитро Левицький