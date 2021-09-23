Коломойському дозволили продати нерухомість в США

Американський суд задовольнив клопотання Мін'юсту про дозвіл компанії українського олігарха Ігоря Коломойського продати нерухомості в штаті Техас, повідомляє Depo.ua.

Раніше будівлю, розташовану в Далласі, було заморожено у справі про відмивання коштів "ПриватБанку". Тепер його дозволили продати, але виключно для того, щоб розрахуватися з боргами.

За попередньою інформацією, нерухомість готова викупити північнотехаская компанія з нерухомості Centurion American. Вартість будівлі - $ 23,3 млрд. Продаж повинні завершити 27 вересня.