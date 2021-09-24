Ломаченко дав прогноз на бій Усик - Джошуа

Ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко впевнений, що бій його кума Олександра Усика (18-0, 13 КО) проти чемпіона-супертяжа Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) буде дуже цікавий, повідомляє Обозреватель.

В інтерв'ю Youtube-каналі iFL TV 33-річний уродженець Білгород-Дністровського зізнався, що для нього це історичний поєдинок.

У той же час Василь відмовився робити конкретний прогноз на результат, так як в Лондоні зустрінуться два дуже потужних і технічних суперника.

Ломаченко та Усик у Лондоні. Джерело: t.me/Usyk17

"Ніхто не знає, чи завершиться ця битва достроково. Можливо, що так і буде. За це я і люблю бокс. Чи можливий нокаут? Безумовно. Чи буде він? Не знаю. У кожного з них за плечима величезний досвід виступу в любителях, що вплине на результат. Я думаю, що бій пройде всі 12 раундів. Можливо відбудеться зупинка", – заявив Василь .

Нагадаємо, що Ломаченко прилетів до Лондона, щоб особисто підтримати свого друга на стадіоні "Тоттенхем Хотспур".