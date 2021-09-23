США виділять Ізраїлю 1 млрд доларів на "Залізний купол"

У четвер, 23 вересня, Палата представників Конгресу США затвердила виділення оборонної допомоги Ізраїлю в розмірі 1 мільярда доларів, повідомляє NEWSru.co.il.

Це рішення було підтримано переважною більшістю республіканців і демократів: 420 були "за", 9 - "проти".

Під час обговорення закону про надання допомоги Ізраїлю член Палати представників від Демократичної партії Роза Делауро нагадала, що кошти, які виділяються необхідні для поповнення запасу ракет-перехоплювачів, які використовуються системою ПРО "Залізний купол". Вона заявила, що цей крок доводить прихильність обох партій принципам безпеки Ізраїлю.

Питання про виділення допомоги на закупівлю ракет-перехоплювачів для "Залізного купола" було представлене для голосування окремим законопроектом.

21 вересня пункт про надання допомоги Ізраїлю був виключений із закону про держбюджет на вимогу "прогресивного" блоку в Демократичній партії, представники якого погрожували в іншому випадку проголосувати проти бюджету.

Глава уряду Ізраїлю Нафталі Беннет подякував членам Палати представників за підтримку Ізраїлю і прихильність принципам забезпечення його безпеки.