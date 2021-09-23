Під час поїздки помер водій молодіжки Динамо

Динамівська молодіжка їхала на гру з Рухом, коли на виїзді з Києва стався серцевий напад у водія Анатолія Дрогуля, врятувати його не вдалося, повідомляє Сегодня.

У п'ятницю у Львові пройде матч молодіжного чемпіонату України (U-19) між Рухом і київським Динамо. Сьогодні динамівці вирушили на захід країни на автобусі.

Однак, як повідомляє Meta-ratings.com.ua, приїзд команди до Львова істотно затягнувся. Річ у тім, що на виїзді з Києва стався серцевий напад у водія клубного автобуса Динамо. Врятувати його не вдалося. Далі до Львова команда вирушила з іншим водієм.

Незабаром офіційний сайт Динамо підтвердив смерть водія. Ним виявився 62-річний Анатолій Дрогуль, який працював у клубі понад 20 років.