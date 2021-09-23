З'явилися ще три кандидати в мери Харкова

Ще три претенденти на пост мера Харкова подали документи на реєстрацію. Про це розповіли в міській територіальній виборчій комісії, повідомляє Укрiнформ.

"Станом на сьогодні протягом двох останніх днів документи на реєстрацію як кандидати на виборах мера Харкова подали депутат Харківської міської ради від "Партії Шарія" Володимир Плетньов, ексдепутат Харківської міської ради, самовисуванець Дмитро Марінін та депутат Харківської обласної ради від "Опозиційної платформи - За життя "Валерій Говоров" , - відзначили в комісії.

Таким чином, додали в комісії, з 21 вересня документи на реєстрацію як кандидатів на виборах мера Харкова подали всього 5 кандидатів.