24 вересня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети що не можна робити

У цей день у світі відзначаються День любовної записки, День "Врятуйте коалу", День "Обійми вегетаріанця", Міжнародний день караванщика, Всесвітній день проти патентів на програмне забезпечення, повідомляє УНИАН.

У Німеччині - День бутерброда, в Швейцарії - свято збору винограду, в США - День хорошого здоров'я жовчного міхура, День "Синього птаха щастя", День сміливця, День корінних американців, День пунктуації, День десерту-фламбе "Вишневий ювілей", на Маршаллових островах - День культури, в Тринідаді і Тобаго - День Республіки, в Гвінеї-Бісау - День Незалежності, в ПАР - День спадщини, в Італії - Фестиваль ремесел в Тоскані, в Домінікані - День святий Мерседес, в Австрії - День святого Руперта, в Перу - День Збройних сил, в Таїланді - День принца махідола, в Болівії - День департаменту Санта-Крус.

Пам'ятні дати 24 вересня, річниці та події

У 1724 році в Парижі для здійснення угод між торговими посередниками було побудовано будівлю, яка отримала назву "Біржа" (Bourse). Взагалі, фондові біржі з'явилися на початку 17 століття, і до початку наступного століття першість утримувала Амстердамська біржа.

Паризька фондова біржа була створена згідно з Декретом Королівської Державної ради. У 2000 році об'єднавшись Паризька, Амстердамська і Брюссельська біржі, утворили Euronext NV, яка на даний момент є другою за величиною біржею в Європі після Лондонської фондової біржі.

У 1852 році перший політ на дирижаблі з паровим двигуном здійснив француз Анрі Жіффар.

У 1869 році на американському ринку сталася паніка через масову скупку золотих злитків двома бізнесменами. Цей день назвали - "чорна п'ятниця".

У 1948 році була заснована компанія "Хонда Мотор".

У 1953 році в Голлівуді відбулася прем'єра першого панорамного фільму.

У 1957 році був урочисто відкритий стадіон "Камп Ноу" - стадіон футбольного клубу "Барселона". У 1982 році під час чемпіонату світу "Камп Ноу" відвідав Папа Римський Іоанн Павло II, його урочисто прийняли в члени клубу під номером 108 000. Сьогодні "Камп Ноу", як і раніше, є домашнім стадіоном "Барселони". У 1984 році при стадіоні був відкритий музей клубу, який відразу став місцем паломництва футбольних фанатів з усіх куточків світу.

У 1998 році у французькому Ліоні вперше була проведена операція з трансплантації руки людині.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 24 вересня вшановує пам'ять Святої Феодори Олександрійської. У народі є приказка "прийшла Федора - замочи хвіст", яка означає, що до кінця вересня частіше йтимуть дощі. У народі день називають "Федоріним", "Федорою капустницею", "Осінньою Федорою", "Кінцем бабиного літа".

Що сьогодні не можна робити

Не слід починати нових справ - вони не тільки не увінчаються успіхом, але і можуть накликати великі неприємності. Не можна робити нічого важливого, а старим людям і дітям не можна мити голову, щоб не захворіти. Також не піднімайте нічого на дорозі - на цю річ могли навести порчу.

Прикмети на 24 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

бджоли ще літають - зима прийде пізно;

чайки високо кружляють - буде сильний вітер;

у лісі багато грибів - зима буде сніжною.

Іменини 24 вересня

Іменини у Германа, Дмитра, Сергія, Феодори, Євдокії, Петра, Діодора, ІІ, Віктора, Романа та Миколи.