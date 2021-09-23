РФ карає кримчан за відмову від російських паспортів - США в ОБСЄ

Російська окупаційна влада в українському Криму продовжує карати громадян України, які відмовилися від нав’язуваних їм російських паспортів.﻿ Про це заявили у місії США при ОБСЄ під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

«У Криму Росія продовжує карати громадян України, які вирішили не приймати російські паспорти. Лише минулого тижня окупаційна влада оштрафувала кількох кримськотатарських лідерів та інших демонстрантів, яких було затримано через протест проти затримання заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова, за те, що вони не мали російського паспорта» , - заявили в американській місії.

Було вказано на те, що Сполучені Штати продовжать стежити за справою Джелялова та інших кримськотатарських активістів і закликають російську владу негайно їх звільнити. Також у місії США при ОБСЄ наголосили, що Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають спробу анексії Криму Росією.