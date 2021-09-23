Гройсман назвав закон про олігархів аналогом авторитаризма в РФ

Закон про олігархів спрямований на те, щоб "віджати" великий бізнес, ми вже бачили схоже в Росії - таку заяву зробив в ефірі каналу "Україна 24" колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман.



"Саме явище олігархії потрібно знищувати в Україні. Для того, щоб її знищити, потрібно знищити корупцію у владі та встановити верховенство права, тоді не буде ні старих, ні нових олігархів. Керівник Центру економічних стратегій Гліб Вишлінський пише у Фейсбуці: я правильно розумію, що цей закон проти старих олігархів, на місце яких повинні прийти нові олігархи, яких вже не будуть вважати олігархами? Йдеться про те, що люди, які будуть купувати активи після вступу в дію цього закону, вже не будуть вважатися олігархами. Швидше за все, логіка в цьому законі наступна: не боротися з олігархією, корупцією, не встановлювати верховенство права, а зробити таким чином, щоб якусь частину великого бізнесу віджати та з'являться нові олігархи" , — заявив він.

Гройсман нагадав, що схоже вже відбувалося в Росії.