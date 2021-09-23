Громадянину Молдови заборонили в'їзд через георгіївську стрічку

Українські прикордонники заборонили громадянину Молдови в'їзд на територію України на три роки за те, що на його машині була георгіївська стрічка. Ця символіка заборонена в Україні з 2017 року, повідомляє Новое время.

За інформацією пресцентру Держприкордонслужби України інцидент стався у Вінницькій області на пункті пропуску Могилів-Подільський. Чоловік прикрасив передню панель автомобіля георгіївською стрічкою і намагався виїхати з України.

Прикордонники склали адмінпротокол на громадянина Молдови за порушення законодавства і заборонили йому в'їзд на три роки. Також про ситуацію повідомили СБУ та Нацполіцію.

В Україні заборонена символіка тоталітарних режимів. Зокрема, червоні прапори з символікою СРСР, свастика і георгіївські стрічки. Відповідно до соцопитування, 43% українців підтримують рішення про заборону публічного використання та носіння георгіївської стрічки.