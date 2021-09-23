На Ельбрусі застрягла група альпіністів, троє загиблих

Троє людей загинули при сходженні на Ельбрус (РФ). Ще вісім туристів знайдені живими. Вся група альпіністів налічувала 23 людини.

За інформацією російського агентства "РИА Новости" до складу групи входили п'ять жителів Санкт-Петербурга, по двоє туристів з Москви, Єкатеринбурга та Новоросійська, по одному - з Тюмені, П'ятигорська, станиці Кардонікська, Пермі та Тольятті.

Як повідомляється, при сходженні на вершину гори альпіністи потрапили в сильну заметіль і запросили допомогу у рятувальників. У цей час вони перебували на висоті 5 400 м. В екстреній службі уточнили, що група альпіністів, яка загубилася при сходженні на Ельбрус була зареєстрована.

Ельбрус висотою понад 5,6 тис. м., пошукова операція ведеться на висоті від 5 тис. м. У пошуках залучені понад 20 рятувальників за допомогою семи одиниць техніки, проте їх дії ускладнюють сильна заметіль, пориви вітру до 40 м/с та низька температура - до мінус 20 градусів, відзначили в МНС. Видимість в зоні пошуку обмежена 1 метром.

Тelegram-канал Mash оприлюднив відео, де альпіністи показані за кілька годин до того, як вони застрягнуть на Ельбрусі. З групою все в порядку, всі веселі та передають привіти.