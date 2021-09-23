В Угорщині будуть виробляти вакцину "Супутник V"

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив про те, що в країні почалося будівництво заводу з виробництва російської вакцини від коронавірусу «Супутник V», повідомляє Лента.Ру.

Планується, що будівництво фабрики завершиться до весни або осені наступного року, а до кінця 2022 року вона буде введена в експлуатацію. За словами Сийярто, даний проєкт є «колосальним внеском у досягнення глобальної мети щодо забезпечення стійкості поставок» вакцин проти COVID-19. Він також зазначив, що російський препарат дуже добре показав себе під час застосування в Угорщині.

"Супутник" показав себе дуже добре, особливо якщо ви подивитеся на числа випадків зараження після вакцинації, рівень захисту" , - сказав він.

Глава угорського відомства підкреслив, що наразі близько 68 відсотків населення країни повністю вакциновані.