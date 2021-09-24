Twitter дозволив донатити за контент біткоїнами

Компанія Twitter запустила у своїй соціальній мережі платіжну платформу Strike, щоб користувачі могли використовувати донати – добровільні перекази грошей авторам контенту – криптовалютою біткоїн. Комісії за такі перекази не буде, повідомляє Обозреватель.

Про це пише CNBC із посиланням на представників компанії. Зазначимо, що біткоїн-донати в Twitter запустили в четвер, 23 вересня. Як тест систему вже випробовували на практиці в травні, після чого відправили на доопрацювання.

Поки що нова функція доступна лише для користувачів додатка на операційній системі iOS (від компанії Apple). Власникам телефонів з Android доведеться трохи почекати, але функцію з донатами для них обіцяють зробити доступною "в найближчі тижні".

У Twitter підкреслили, що сама компанія в "русі грошових коштів" участі не братиме, як і стягувати якісь відсотки з цього.

Журналісти зазначили: інтеграція біткоїнів з функцією донатів у Twitter не видається дивною, враховуючи, що генеральний директор компанії Джек Дорсі є одним із найактивніших прихильників криптовалюти.

Крім цього, в Twitter анонсували нову функцію для показу своїх колекцій невзаємозамінних токенів (NFT). Цю систему поки тільки тестують. У компанії зазначили, що NFT – це ще один спосіб підтримати авторів, які створюють цифрове мистецтво.