На Житомирщині померла вся сім'я учасника "Голосу країни"

У Житомирській області, в Коростені померла мати учасника "Голосу країни" Богдана Мухи. Трагедія також сталася з матір'ю та сестрою жінки. Правоохоронці вважають, що причиною масової смерті могла стати бліда поганка. Про трагедію журналістам розповів син померлої жінки, повідомляє Кореспондент.

"Я знаю, що моя бабуся, мама і тітка їли гриби, їм було погано" , - сказав учасник "Голосу країни" Богдан Муха.

Мати хлопця померла під час роботи. Вона доглядала за літньою людиною. Він і став свідком смерті жінки. Чоловік розповів, що коли вона прийшла до нього, вже скаржилася на погане самопочуття. Вона ж, нібито просила не викликати швидку "сподіваючись, що саме пройде". Однак вже через короткий час померла.

Коли ж родичі жінки, дізнавшись про трагедію, прибули за місцем її проживання, їм ніхто не відкрив, хоча там повинна була знаходитися її мати. Вони викликали рятувальників і ті допомогли відкрити двері. У квартирі вони виявили ще два тіла - матері жінки та її сестри.

При цьому під час огляду приміщення правоохоронці знайшли посуд з грибами та випивку. Припускають, жінки могли отруїтися блідою поганкою. Хоча отруєння неякісним алкоголем теж не виключають.

"На експертизу направлено залишки продуктів, які ймовірно вживали ці люди. Це залишки грибів і рідина з запахом алкоголю в пластикових пляшках" , - повідомила прес-секретар Коростецького районного управління поліції Діана Бобровник.

Сусіди розповіли, жінки самі по гриби не ходили, їх пригостив приятель. Але після трагедії його не бачили. Богдан не розуміє, чому ніхто з трьох дорослих жінок, при перших симптомах отруєння не викликав швидку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство.