КДБ побачив "український слід" в підготовці вбивства білоруського депутата

У Білорусі затримали підозрюваного в поставках зброї через кордон і нібито підготовку вбивства депутата Олега Гайдукевича і «керівників високого рангу». Його завербував нібито «Олег з України», повідомляє Новое время.

Про це заявив заступник начальника слідчого управління КДБ Костянтин Бичек в ефірі державного телеканалу Білорусь 1. За інформацією Бичека, на чоловіка вийшли в ході розслідування замаху на Гайдукевича. Згідно з даними КДБ, подружжя Віталій та Ольга Войтеховичи, їх син Владислав і його дружина Анастасія нібито кинули в будинок три пляшки із запальною сумішшю.

Затриманий - Сергій Анатолійович Соколов. Він стверджує, що на початку березня 2021 року йому запропонував зустрітися в одному з кафе Києва «якийсь Олег з України». За домовленістю з ним Соколов «для боротьби з режимом» повинен був організувати в Білорусі два схрони з боєприпасами, вибухівкою і вогнепальною зброєю, які він повинен був купити у даркнеті, розповіли правоохоронці.

У КДБ також заявили, що Соколов дотримувався конспірації, мав підготовку в снайперський і міно-підривній справі, завжди носив з собою пістолет ТТ і два магазини, «щоб дати відсіч силовикам в разі затримання». Зараз проти Соколова відкрито кримінальне провадження за ст. 289 (акт тероризму) Кримінального кодексу Білорусі. Разом з тим в КДБ не виключають, що справу можуть перекваліфікувати.