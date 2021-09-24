Держдеп засудив проведення виборів РФ у Грузії, Молдові та Україні

У Держдепі США піддали критиці проведення виборів в Державну Думу Росії на територіях Грузії, Молдови та України без згоди влади цих країн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми засуджуємо установа ділянок для голосування на територіях Грузії, Молдови та України без їх згоди", - йдеться в повідомленні, опублікованому в четвер у твіттері представника Держдепу США Неда Прайса.

Він також висловив жаль у зв'язку з тим, що дії Росії підривають свободу, чесність і довіра (до виборів).